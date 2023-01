Samsung Galaxy S23: ONLINE i poster promozionali

Manca davvero poco al debutto dei nuovi Samsung Galaxy S23; i dispositivi verranno annunciati il 1° febbraio, come abbiamo recentemente scoperto in diversi leak.

Samsung Galaxy S23: tutto quello che c’è da sapere

Oggi cerchiamo di fare il punto su cosa sappiamo sui modelli in arrivo. Ci saranno tre device chiamati S23, S23+ e S23 Ultra e saranno tutti alimentati dalla piattaforma operativa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

In primo luogo, l’insider del web Snoopy Tech ha appena condiviso in rete una serie di poster promozionali dei telefoni che noi abbiamo allegato in questo articolo. Unitamente a ciò, anche il tipster @BillbilKun ha condiviso in rete la scheda tecnica ufficiale di tutti i modelli in arrivo.

Partiamo dall’S23 Ultra; lo smartphone presenterà uno schermo AMOLED da 6,8 pollici QHD+ (3.088 x 1.440) con refresh rate variabile fino a 120 Hz (con un minimo di 1 Hz). Il livello di luminosità di picco dovrebbe raggiungere i 2000 nit, anche se pare che sia stato ridotto all’ultimo minuto a 1750 nits, come il modello precedente (S22 Ultra).

La configurazione base partirà da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Lo storage invece salirà a 1024 GB, ovvero un TB. Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, una batteria da 5000 mAh con ricarica wireless da 45W e reverse da 10W. Quella cablata invece, sarà da 25W. Non mancherà un fingerprint ad ultrasuoni sotto il pannello, il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 6E, l’UWB e l’NFC.

Per quanto concerne le fotocamere avremo un’ultrawide da 12 Mpx, un teleobiettivo da 120 Mpx con zoom ottico 3X e OIS al seguito, un periscopico da 10 mega con zoom ottico 10X e OIS e una lente principale ISOCELL HP2 da 200 Megapixel. Girerà video in 8K a 30 fps. Anteriormente vedremo una selfiecam da 12 Mega con HDR10+.

Il modello vanilla della serie invece, presenterà uno schermo AMOLED con risoluzione FHD+ da 6,1 pollici e refresh rate da 120 Hz, con supporto all’HDR10+, 425 PPI e Gorilla Glass Victus 2 al seguito. La batteria sarà da 3900 mAh con ricarica cablata da 25W, wireless da 10W.

Infine, il Galaxy S23+ presenterà uno schermo da 6,6 pollici ma le sue specifiche saranno identiche alla controparte basica. La batteria però sarà da 4700 mAh. Tutti i device avranno la skin One UI 5.1 basata su Android 13.

Intanto, se volete fare un buon affare oggi su Amazon, vi consigliamo il Galaxy S22 5G a soli 649,00€.

