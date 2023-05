Samsung Galaxy S23: oggi fai l'affare, su eBay a meno di 689 euro

Samsung Galaxy S23 è uno degli smartphone più desiderati del 2023. Si tratta del nuovo modello di punta di Samsung, che offre il meglio della tecnologia e del design. Con il suo processore potente, il suo display spettacolare e la sua fotocamera versatile, questo telefono è in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente. Ma dove puoi trovarlo ad un prezzo conveniente? La risposta è su eBay, dove c’è una fantastica offerta da non perdere!

Il popolare sito di aste online, ormai diventato un vero e proprio ecommerce, ti permette di acquistare il Samsung Galaxy S23 a soli 688,90 euro! Ti consigliamo di affrettarti perché ci sono pochi pezzi disponibili: il venditore, con il 99,2% dei feedback positivi, ti assicura la consegna in 3 giorni senza costi aggiuntivi.

Samsung Galaxy S23: l’offerta da non perdere

Samsung Galaxy S23 ti conquista con il suo design elegante e il suo display da 6,1 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz, che ti offre una visione nitida e fluida dei tuoi contenuti preferiti. Il pannello ha anche una luminosità di picco di 1.750 nits, ideale per ambienti molto luminosi.

Il telefono è dotato del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2, che ha una frequenza massima di 3,36 GHz e garantisce prestazioni elevate e consumi ridotti. Il processore è affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD. La batteria è da 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 25 W, la ricarica wireless a 15 W e la ricarica inversa a 4,5 W.

Non manca naturalmente la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica e autofocus a rilevamento di fase, sensore secondario da 10 MP con teleobiettivo e zoom ottico 3x e sensore terzo da 12 MP con ultra-grandangolo. La fotocamera anteriore è da 12 MP e supporta la modalità selfie notturno. Il Samsung Galaxy S23 può registrare video in risoluzione 8K a 30 fps o in Full HD a 960 fps.

Infine, ecco altre funzionalità interessanti, come il sensore di impronte digitali integrato nel display, il supporto al 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3, il NFC, lo stereo speaker con Dolby Atmos e la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia One UI.

Non lasciarti scappare questa occasione unica di acquistare il Samsung Galaxy S23 a un prezzo stracciato su eBay. Ordinalo ora e ricevilo in pochi giorni con la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.