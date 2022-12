Samsung Galaxy S23+: le specifiche trapelano prima del lancio

In queste ore sono trapelate in rete le specifiche tecniche complete relative al nuovo flagship di casa Samsung; non parliamo del modello basico, il Galaxy S23, o della versione più costosa, il Galaxy S23 Ultra, ma del device di fascia intermedia, il Galaxy S23+. Le caratteristiche sono emerse grazie ad un affidabile insider del web.

Come tutti sappiamo, l’OEM sudcoreano terrà un nuovo evento di lancio nel mese di febbraio, all’interno del quale svelerà i telefoni e i tablet di fascia alta per il 2023. La data esatta è ancora avvolta nel mistero, ma per il momento è bene sapere che mancano poco meno di due mesi.

Samsung Galaxy S23+: cosa sappiamo ad oggi?

La line-up di punta comprenderà tre modelli, come detto, anche se la variante basica e quella intermedia non presenteranno un adeguato sistema di raffreddamento, stando ai leaks trapelati. Ergo, ne presumiamo che l’S23 Ultra sarà quello votato all’alta produttività e al gaming. Non di meno, questo potrebbe ridurre i costi per l’azienda e quindi i due telefoni non premium potrebbero mantenere il medesimo costo dei precedessori.

Ribadiamo che, com’è ovvio che sia, S23+ sarà l’erede dell’S22+, telefoni annunciato nella prima settimana di febbraio 2022. Il nuovo device potrebbe disporre di pochi ma sostanziali aggiornamenti. Ce li riporta il tipster Yogesh Brar. In poche parole, il flagship avrà uno schermo AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Sotto la scocca ci sarà uno Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato con 8 GB di RAM di tipo LPDDR5x e fino a 256 GB di memoria interna UFS 4.0.

Ci sarà una main camera da 50 Megapixel, un’ultrawide da 12 Mpx, un tele da 10 Megapixel e una selfiecam da 12 Mpx. Questo device sarà in grado di girare video in 8K a 30 fps e si potrà utilizzare con la One UI 5.0 basata su Android 13. La batteria sarà da 4700 mAh con ricarica rapida da 25W. Il fingerprint invece, sarà allocato sotto la scocca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.