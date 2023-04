Samsung Galaxy S23 in sconto e con un coupon su Amazon: prezzo stracciato

Oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa presente su Amazon. Di fatto, il meraviglioso flagship compatto Android di Samsung, il Galaxy S23 5G, si porta a casa ad un prezzo unico: 849,00€. Capite bene che rispetto al valore di listino qui si risparmiano diverse decine di euro ma non finisce qui. Quando vi troverete al checkout dovrete spuntare il coupon che vi farà risparmiare altri 42,46€ sul prezzo di listino. In poche parole, questa ammiraglia sarà vostra a soli 806,54€. Le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo quindi questo implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. Intanto, vi segnaliamo che il caricatore rapido da 25W è incluso nella confezione del dispositivo.

Samsung Galaxy S23 5G: a questo prezzo è imperdibile

Come detto, il prezzo di 806,54€ è veramente vantaggioso. Ci sono le spese di spedizione incluse e la consegna sarà immediata; questo implica che si potrà ricevere il pacco in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile usufruire della consegna presso uno dei tanti Amazon Hub disponibili in Italia.

Il device presenta un processore semplicemente unico: è lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Esteticamente si presenta con un design iconico, alla moda, con lenti a filo con la scocca e un frame in alluminio molto pulito. C’è la ricarica rapida via cavo USB Type-C o via wireless. Il comparto fotografico è eccellente, con sensori da 50 megapixel stabilizzati che girano video nitidi e luminosi anche al buio. Il merito va anche all’ottica principale da 50 Megapixel. Il display invece, è un bellissimo pannello Dynamic AMOLED da 6,1 pollici super risoluto, LTPO 2.0.

Se siete interessati vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto su Amazon a 806,54€; ricordatevi di spuntare il coupon al checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.