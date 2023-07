Samsung Galaxy S23 in offerta per il Prime Day: costa solo 560€ (con cashback, anche in 5 rate)

Il Samsung Galaxy S23 non ha rivali in questo momento grazie alla nuova offerta Amazon lanciata in occasione del Prime Day 2023. La promozione, infatti, consente l’acquisto dello smartphone al prezzo di 660 euro che, però, grazie al cashback di 100 euro ottenibile tramite il programma Samsung Members diventano appena 560 euro. In più, è possibile completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Con la stessa promozione, la versione da 256 GB costa, invece, 680 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: è un best buy assoluto con il Prime Day

Il Samsung Galaxy S23 è lo smartphone da comprare per chi cerca dimensioni compatte e prestazioni al top. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e presenta il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 560 euro. Lo sconto è frutto della combinazione tra lo sconto del Prime Day, che porta il prezzo a 660 euro, e il cashback da 100 euro offerto da Samsung tramite il programma Samsung Members (tutte le istruzioni per ottenere il rimborso le trovate dalla pagina linkata qui di seguito). C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi. La versione da 256 GB dello smartphone, grazie al cashback, costa 680 euro.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Si tratta di un’offerta flash. In questo momento, il prezzo su Amazon è di 660 che diventano 560 euro con cashback ma le unità disponibili in sconto potrebbero terminare rapidamente. Meglio sbrigarsi.

