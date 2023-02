Samsung Galaxy S23: il top di gamma COMPATTO ora ad un SUPER PREZZO (-150€, anche a rate)

Il Samsung Galaxy S23, a distanza di poche settimane dal debutto, diventa ancora più conveniente e, dopo essere stato promosso da tutte le recensioni internazionali, è pronto per essere acquistato con condizioni davvero vantaggiose. Con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 829 euro. Si tratta di uno sconto di ben 150 euro rispetto al listino. Scegliendo di pagare con PayPal (e quindi beneficiando della massima garanzia sull’acquisto) sarà possibile anche optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, per dilazionare ulteriormente la spesa. L’offerta, relativa alla versione con scocca nera, è disponibile al link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: in offerta ad un ottimo prezzo in questo momento

Il Samsung Galaxy S23 ha convinto tutti: il top di gamma compatto di Samsung abbina prestazioni al top a dimensioni e peso ridotti. Lo smartphone può contare su di un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da segnalare anche un’ottima tripla fotocamera posteriore in grado di garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo ed il sistema operativo Android 13 con One UI.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 829 euro, con uno sconto di ben 150 euro rispetto al listino. Pagando con PayPal, inoltre, sarà possibile beneficiare dell’opzione per il pagamento in 3 rate senza interessi. Ecco il link per sfruttare l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.