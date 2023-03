Samsung Galaxy S23: il prezzo cala ancora con QUEST'OFFERTA di Amazon (-163€)

Il top di gamma compatto del momento è, senza dubbio, il Samsung Galaxy S23. Lo smartphone ha registrato recensioni molto positive ed è oramai disponibile sul mercato da qualche settimana. Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 816 euro invece di 979 euro. La promozione è in corso in questo momento e prevede uno sconto aggiuntivo di quasi 43 euro rispetto al prezzo attuale praticato da Amazon (859 euro) per la variante da 128 GB dello smartphone. Da notare che lo smartphone è disponibile anche con possibilità di pagamento in 12 rate senza interessi.

Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: con la nuova offerta di Amazon conviene sempre di più

Il Samsung Galaxy S23 diventa sempre più conveniente ed il suo rapporto qualità/prezzo continua a crescere. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 3.900 mAh. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile ottenere uno sconto di ben 163 euro sullo smartphone. Il Samsung Galaxy S23 è ora proposto al prezzo scontato di 816 euro invece di 979 euro. L’offerta riguarda la versione da 128 GB, proposta in diverse colorazioni. C’è anch’ella possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi. Per accedere alla promozione, valida per un periodo di tempo limitato, è disponibile il link seguente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.