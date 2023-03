Samsung Galaxy S23, grande update in arrivo per fotocamera

La gamma di smartphone Samsung Galaxy S23 sta iniziando a ricevere un grande aggiornamento della fotocamera. Stando a un post pubblicato recentemente all’interno del forum della community Samsung, l’azienda starebbe migliorando diverse funzionalità e aggiungendo feature inedite all’app Galleria con un pacchetto firmware piuttosto corposo.

Stando a quanto ripreso dai colleghi di SamMobile, la patch in questione ha il codice S91xNKSU1AWC8 e pesa circa 922,88 MB, e potrebbe essere uno dei più importanti update per il kit fotocamera di Galaxy S23 sin dal lancio. Al suo interno si trovano difatti miglioramenti alla velocità e alla precisione dell’autofocus, alla stabilizzazione dell’immagine e anche alla nitidezza della fotocamera ultrawide in condizioni di scarsa illuminazione. Non mancano, naturalmente, fix a diversi bug notati nelle scorse settimane.

Il changelog completo è il seguente:

L’app Galleria ora consente di eliminare immediatamente le foto che sono state appena catturate e che vengono elaborate

L’algoritmo di messa a fuoco automatica è stato modificato : quando si preme il pulsante di scatto, la fotocamera scatta una foto anche se la cornice è fuori fuoco o non completamente impostata. Tuttavia, se desideri che l’app della fotocamera catturi un’immagine solo dopo che il fotogramma è a fuoco, puoi modificare il comportamento dall’app Camera Assistant

: quando si preme il pulsante di scatto, la fotocamera scatta una foto anche se la cornice è fuori fuoco o non completamente impostata. Tuttavia, se desideri che l’app della fotocamera catturi un’immagine solo dopo che il fotogramma è a fuoco, puoi modificare il comportamento dall’app Camera Assistant La nitidezza è migliorata e il flickering è stato ridotto durante l’acquisizione di video utilizzando la fotocamera ultrawide in situazioni di scarsa illuminazione utilizzando la modalità Super Steady. L’app della fotocamera mostra anche un avviso che spiega che la modalità Super Steady necessita di una buona luce ambientale per una migliore qualità dell’immagine

e il flickering è stato ridotto durante l’acquisizione di video utilizzando la fotocamera ultrawide in situazioni di scarsa illuminazione utilizzando la modalità Super Steady. L’app della fotocamera mostra anche un avviso che spiega che la modalità Super Steady necessita di una buona luce ambientale per una migliore qualità dell’immagine Risolto bug che a volte mostrava una linea verde sul lato sinistro dell’app quando si utilizzava la fotocamera posteriore in modalità Foto

Migliorata la stabilizzazione video quando la risoluzione è impostata su Full HD 60fps e l’impostazione Auto FPS è disattivata durante l’utilizzo della fotocamera posteriore

Migliorato il problema di banding che appariva nel cielo in condizioni di luce ambientale medio-bassa e quando si utilizza l’alta risoluzione (50 MP o 200 MP). Risolto anche il problema della sfocatura intermittente migliorando le prestazioni dell’OIS

migliorando le prestazioni dell’OIS Samsung ha fixato la qualità dell’immagine quando la modalità notturna viene disattivata e l’app Camera Assistant è impostata sulla seguente impostazione: velocità di scatto > alta risoluzione > priorità velocità

Risolto problema della fotocamera per cui il riconoscimento facciale non funzionava dopo aver terminato una videochiamata utilizzando un’app di terze parti

Migliorata la stabilità dell’app della fotocamera quando ci sono soggetti in movimento

Disponibilità

Sembra che il grande aggiornamento della fotocamera per la serie Galaxy S23 sia attualmente in fase di lancio in Corea del Sud, ma potrebbe arrivare nel mese di aprile anche in Italia.