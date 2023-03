Samsung Galaxy S23, fotocamera crasha con zoom 30x

A pochi giorni dal debutto di Samsung Galaxy M54 5G, smartphone di fascia media dalle specifiche tecniche particolarmente competitive, all’interno dei forum ufficiali dell’azienda sudcoreana si discute in merito a un noioso bug presente su Galaxy S23in seguito all’aggiornamento a One UI 5.1, ultima iterazione del sistema operativo personalizzato dal team Samsung. A quanto pare, infatti, è impossibile usare la fotocamera con zoom 30x in quanto l’app di sistema crasha continuamente.

Altri problemi per Samsung Galaxy S23 Ultra

Le segnalazioni nel forum del supporto ufficiale sono aumentate rapidamente nel corso delle ultime giornate, tanto che lo stesso presidente della Samsung Community ha dovuto riconoscere questo difetto. All’atto pratico, una volta attivato lo zoom 30x nell’app Camera quest’ultima si arresta improvvisamente, senza alcuna apparente ragione.

Come svelato però dalla divisione software, il disguido tecnico sarebbe generato dalla differenza tra i punti di azione quando si cambia rapidamente fotocamera. Gli sviluppatori hanno già completato la creazione di un bug fix e applicato migliorie aggiuntive al fine di evitare altri bug correlati a questa funzionalità specifica. La correzione è in fase di test e verrà distribuito a livello globale nel corso del mese di aprile 2023. Samsung ha comunque rifiutato di dire quale patch ha causato l’errore di crash della fotocamera.

Al contempo, sempre nei forum del supporto tecnico i moderatori Samsung hanno ribadito che la patch per le falle scoperte recentemente all’interno dei modem Exynos per la connettività 5G verrà distribuita in un pacchetto unico con altre patch di sicurezza per Android.