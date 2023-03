Samsung Galaxy S23 FE non arriverà sul mercato

La gamma Samsung Galaxy S23 sta continuando a conquistare i consumatori di tutto il mondo grazie al suo design e al comparto fotocamera d’eccezione, che migliorerà ancora su Samsung Galaxy S23 Ultra. Il prezzo di tali smartphone è però elevato per molte persone che, dunque, dovranno limitarsi all’attesissimo Samsung Galaxy S23 FE. Ma arriverà davvero sul mercato internazionale?

A sollevare il dubbio è stato il rinomato tipster tedesco Roland Quandt, collaboratore fisso di WinFuture. Su Twitter, infatti, egli ha affermato che – al momento – non c’è alcun indizio riguardante il lancio del Galaxy S23 FE, che ricordiamo essere tendenzialmente la versione depotenziata del top di gamma di ultima generazione, proposta con un cartellino molto più competitivo e accessibile.

Sure doesn't look like there'll be an S23 FE this year.

— Roland Quandt (@rquandt) March 10, 2023