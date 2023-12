Samsung Galaxy S23 FE arriva in Italia, anche su Amazon

Samsung annuncia il lancio italiano di Galaxy S23 FE, il nuovo smartphone della serie che potrai acquistare a partire da domani 6 dicembre in un bundle esclusivo con i nuovi auricolari Galaxy Buds FE.

Il bundle sarà in vendita anche su Amazon, per cui aggiorneremo l’articolo non appena il link sarà attivo per permetterti di effettuare l’acquisto.

Samsung Galaxy S23 FE: dettagli e scheda tecnica

Samsung Galaxy S23 FE sarà disponibile in diversi colori dando una vasta possibilità di scelta agli utenti: pensato per la generazione Z, vanta una fotocamera professionale da 50 megapixel con zoom ottico 3X, un display AMOLED 2X da 6.4 pollici e una batteria a lunga durata. L’obiettivo è offrire prestazioni eccezionali in ogni situazione.

Da non sottovalutare infatti è la funzione Nightography che permette di catturare selfie e immagini chiari e realistiche anche in scarse condizioni di luce. La modalità Pro, invece, permette di scattare regolando la velocità dell’otturatore, l’apertura focale, l’ISO e diverse altre funzioni per personalizzare la propria esperienza foto o video.

Accoppiato con i Galaxy Buds FE, il telefono è in grado di offrire un’esperienza musicale completa, con bassi potenti e funzioni di cancellazione attiva del rumore che è caratteristica propria degli auricolari wireless.

Il bundle Samsung Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE sarà disponibile da domani, 6 dicembre, a 739 euro anche su Amazon.

Il telefono singolo avrà un costo di 719 euro nelle colorazioni Mint, Cream, Graphite e Purple.

Gli auricolari, infine, hanno un prezzo di 109 euro nelle varianti Graphite e White.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.