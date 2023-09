Samsung Galaxy S23 FE 5G: debutto previsto fra pochissime settimane

Manca sempre meno al debutto ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S23 FE 5G; il flagship killer del colosso sudcoreano è previsto fra pochissime settimane, secondo quanto si vocifera in rete. Da un rapporto di 91mobiles sappiamo che verrà lanciato in diversi mercati, Europa e India compresi.

Samsung Galaxy S23 FE 5G: il lancio è alle porte

Stando alla pubblicazione emersa in rete, il dispositivo potrebbe giungere sui mercati entro la prima metà del mese di ottobre; la commercializzazione quindi, potrebbe essere prevista nei giorni a venire. Arriverà in due configurazioni, da 8+128 GB e da 8+256 GB. I colori disponibili saranno viola, grafite, bianco e verde lime.

Presenterà due processori, a seconda del mercato di riferimento; da un lato troveremo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, dall’altro invece, l’Exynos 2200. Sul fronte dello schermo invece, ci sarà un pannello Dynamic AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate di 120 Hz, fingerprint in-display e non solo. Il sistema operativo sarà Android 13 con skin One UI 5.1.1.

La batteria invece, sarà da 4500 mAh che assicura un’autonomia di un giorno intero di utilizzo intenso con una singola carica. La fast charge invece, sarà da 25W via cavo USB Type-C e ci sarà anche la wireless da 15W. Il sensore principale è previsto da 50 Megapixel con OIS, ma presenterà un teleobiettivo da 12 Mpx con zoom ottico 3X e una ultrawide da 8 Megapixel. Anteriormente invece, ci sarà la selfiecam da 10 Megapixel. Verrà annunciato insieme alla gamma Tab S9 FE e agli auricolari Galaxy Buds FE.

La commercializzazione da noi è prevista per ottobre, come detto; se volete poi, c’è il Galaxy S21 FE 5G a soli 427,95€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita.

