Samsung Galaxy S23: ecco il processore ESCLUSIVO di Qualcomm

In queste ore apprendiamo come si chiamerà il processore di bordo del futuro flagship Samsung Galaxy S23; sappiamo che l’azienda sudcoreana ha lavorato sodo con Qualcomm per realizzare una soluzione veramente esclusiva. Stiamo infatti parlando della prima “piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy“.

Andiamo con ordine: i due brand hanno stipulato una partnership strategica volta alla creazione di un chip unico per le ammiraglie in arrivo. Sono passati molti anni da quando Samsung era il primo partner ufficiale di Qualcomm; adesso, dopo tanto tempo, vedremo il SoC esclusivo “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy“.

Samsung Galaxy S23 con Snapdragon 8 Gen 2: un connubio incredibile

Sappiamo bene che il processore potrebbe avere un nome un po’ lungo, però Samsung ha voluto far modo che gli utenti sapessero bene che il chip interno dei nuovi Galaxy S23 sarà unico nel suo genere. Da Twitter, grazie all’insider Roland Quandt, possiamo anche vedere il logo di questa inedita piattaforma. Siamo sicuri che la compagnia la pubblicizzerà moltissimo in fase di presentazione delle ammiraglie next-gen che, ricordiamo, è prevista per il 1° febbraio 2023. All’interno del Galaxy Unpacked che si terrà fra pochissimo giorni conosceremo i flagship di nuova concezione ma anche wearable di vario tipo (auricolari, smartwatch e non solo).

Per quanto concerne le specifiche tecniche dei nuovi Galaxy S23, sappiamo oramai quasi tutto. Abbiamo visto materiale promozionale ufficiale, leaks di affidabili tipster e molto altro ancora.

Il modello base avrà un pannello AMOLED FHD+ da 6,1 pollici (2.340 x 1.080) con refresh rate di 120 Hz. L’iterazione S23+ sarà identica ma presenterà uno schermo più generoso da 6,6 pollici.

Il dispositivo più esclusivo della serie, il Galaxy S23 Ultra, avrà un grandissimo display Dynamic AMOLED QHD+ con refresh rate variabile fino a 120 Hz. Ci sarà anche la S Pen inclusa nella scocca del telefono e una fotocamera principale da 200 Megapixel.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che il Galaxy S22 si trova in super sconto su Amazon all’incredibile prezzo di soli 649,99€ con spese di spedizione incluse nel costo del dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.