Samsung Galaxy S23 e S23 Plus si mostrano online prima del lancio

Ci siamo: i futuri flagship Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus si sono appena palesati all’interno del portale per la certificazione FCC; il lancio è previsto per la prima settimana di febbraio, a quanto pare.

Da un recente rapporto poi, apprendiamo che Samsung terrà un evento Galaxy Unpacked per i primi di febbraio. Si dice che sarà il primo evento dal vivo dell’azienda dopo la pandemia.

Samsung Galaxy S23: tutto quello che sappiamo

Questa line-up di punta sarà molto interessante; si dice che il dispositivo sarà un prodotto di fascia altissima e presenterà un super sensore da 200 Megapixel e un processore Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato.

Adesso, prima del debutto, con due mesi (circa) di anticipo, i device S23 e S23 Plus si mostrano nel database per la certificazione FCC. Scopriamo che il primo dispone del numero di modello SM-S911B, il secondo invece, delSM-S916B. Non di meno, dal sito scopriamo che godranno della ricarica rapida via cavo da soli 25W. La variante standard avrà una batteria da 3785 mAh (EB-BS912ABY), con capacità nominale di 3900 mAh.

La cella energetica del modello Plus ha il numero di modello EB-BS916ABY con capacità nominale di 4565 mAh e tipica di 4700 mAh. Dal sito della FCC scopriamo la presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 2.

Vedremo pochi cambiamenti nel design, ma la back cover somiglierà a quella dell’iterazione Ultra. Ci saranno tre modelli, un basico da 6,1″, un Plus da 664 e un Ultra da 6,68 pollici. Quest’ultimo sarà l’erede spirituale del Galaxy Note. Non mancheranno ottiche principali da 50 Mega, ultrawide da 12 e tele da 10 Mega di Samsung. Anteriormente invece, la selfiecam sarà da 32 Mega. Lo storage massimo sarà di 256 GB e la RAM infine, da 8 e 12 GB. Arriveranno tutti con la skin One UI 5.0 preinstallata e basata su Android 13.

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo Galaxy S22 di Samsung a 879,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.