Samsung Galaxy S23+ è l'OFFERTA TOP di oggi su Amazon (-39%)

Il Samsung Galaxy S23+ cala ancora di prezzo e raggiunge il nuovo prezzo minimo storico con questa nuova offerta Amazon. Grazie alla promozione in corso, infatti, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 749 euro, con un taglio del 39% rispetto al prezzo consigliato. Da notare che è possibile anche completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. L’offerta è valida solo per alcune colorazioni ed è accessibile premendo il tasto qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Si tratta di una promozione a tempo limitato che potrebbe terminare a breve.

Samsung Galaxy S23+ al minimo storico con la nuova offerta Amazon

Il Samsung Galaxy S23+ è lo smartphone da comprare oggi. La scheda tecnica è davvero ottima: tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con la nuova versione della One UI.

Con quest’offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23+ al prezzo scontato di 749 euro invece di 1.229 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito, per gli utenti Amazon che possono accedere ai pagamenti rateali. Per sfruttare la promozione è possibile premere il tasto qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.