Samsung Galaxy S23: scopri il Coupon per risparmiare fino a 100€

Acquista ora il tuo nuovo Samsung Galaxy S23 direttamente sullo store di Samsung. Grazie al nuovissimo Coupon puoi risparmiare subito 100 euro dal prezzo di listino. Come puoi fare? Semplice, una volta messo nel carrello il modello che ti piace devi inserire il codice “GALAXYS23“.

Se si tratta della versione da 256GB o da 512GB, un ottimo storage per scaricare e installare ciò che vuoi senza problemi, ottieni un extra sconto immediato di 50 euro. Invece, se la versione che acquisti è quella da 1TB allora lo sconto si alza, regalandoti un risparmio di 100 euro.

Tutto questo semplicemente inserendo il voucher “GALAXYS23“. In pratica, scegli il Galaxy S23 che vuoi acquistare, poi lo metti nel carrello e prima del check out inserisci questo codice speciale nell’apposita sezione prestabilita. In un attimo il prezzo si abbasserà in base all’articolo selezionato.

Samsung Galaxy S23: ti aspetta anche un ottimo cashback

A questa incredibile iniziativa dedicata all’offerta lancio dei nuovi Samsung Galaxy S23 se ne aggiunge un’altra cumulativa davvero speciale. In pratica, grazie alla formula cashback offerta da Samsung, acquistando un nuovo modello tra S23, S23+ e S23 Ultra, ottieni un ritorno di denaro.

Ad esempio, se decidi di acquistare il Galaxy S23 Ultra da 1TB ricevi indietro 240 euro che, sommati al codice coupon “GALAXYS23“, diventano 340 euro di sconto. Se il modello è quello da 512GB il ritorno in denaro è di 180 euro che, unito al codice coupon “GALAXYS23“, diventa di 230 euro. Per ottenerlo registrati a Samsung Members entro il 16 febbraio.

Il tuo usato vale di più

Samsung ha deciso di esagerare. Infatti, oltre al codice coupon e al cashback c’è un’altra promozione che si somma a queste due. Grazie a Samsung Valore il tuo usato vale di più. Se possiedi un modello della generazione precedente puoi ottenere un ulteriore sconto sul tuo acquisto dei nuovi Samsung Galaxy S23.

Ad esempio, restituendo il tuo Samsung Galaxy S22 Ultra da 1TB riceverai una somma pari a 700 euro. Quindi un extra sconto sull’acquisto del tuo nuovo modello che si aggiunge alle due iniziative precedenti. Perciò cosa stai aspettando? Hai ancora poco tempo per sfruttare il Coupon “GALAXYS23“.

