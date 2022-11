Samsung Galaxy S23: confermata la presenza della connettività satellitare

Si dice che Samsung potrebbe collaborare con la realtà Iridium per inserire nei nuovi Galaxy S23 la connettività satellitare. A dirlo ci ha pensato un nuovo report emerso in rete in queste ore.

Così come ha fatto Apple in prima istanza e Huawei subito dopo, anche il colosso sudcoreano numero uno al mondo potrebbe dotare i flagship del 2023 del supporto alla connettività satellitare. Sembra che Samsung stia infatti collraborando con Iridium, una compagnia internazionale che si occupa di comunicazioni mediante satellite al fine di poter trasmettere, in un prossimo futuro, dati come messaggi, immagini e non solo, il tutto via satellite.

Samsung: come funzionerà la connettività satellitare dei Galaxy S23?

Il sito sudcoreano ETNews ha appena detto che Samsung vorrebbe introdurre la connettività satellitare sui nuovi top di gamma in arrivo nel 2023. Il supporto potrebbe consentire alla compagnia la possibilità di usufruire della comunicazione di dati, immagini e testi a bassa qualità, sfruttando così pochi kbps di spazio.

Sappiamo che l’azienda sta lavorando duramente per superare le sfide che il mercato impone. Si dice che collaborerà con Iridium, un brand solido che opera negli USA. Questa società fornisce servizi di comunicazione nello spazio operando con ben 66 satelliti.

Ovviamente serve una grande antenna RF per sfruttare questa potenzialità e difficilmente la vedremo in uno smartphone moderno. La sfida più grande è quella di inserire questa tecnologia in un device compatto come un flagship moderno. Ad ogni modo, si tratta di un rumor non proprio confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”.

