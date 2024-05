Samsung Galaxy S23 con Galaxy Buds2 Pro in omaggio: a soli 649€ è un BEST BUY

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo Samsung Galaxy S23 5G, nella sua iterazione “Phantom Black”, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (non espandibile), con in omaggio il caricatore rapido originale di Samsung, si trova al prezzo sensazionale di soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non di meno avrete in omaggio anche gli auricolari TWS Galaxy Buds2 Pro se farete l’acquisto e registrerete il tutto sul sito ufficiale dell’azienda entro il 9 giugno prossimo. Fate presto, dunque: a questa cifra vi porterete a casa un bundle sensazionale; le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promozione potrebbe terminare a breve.

Samsung Galaxy S23 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Samsung è un gadget strepitoso, sensazionale, potentissimo, leggero e versatile: costa solo 649,00€ ma è un top di gamma senza compromessi che, grazie agli auricolari TWS che sono presenti in omaggio, vi porterà direttamente nel mondo della comunicazione di ultima generazione. Fate presto però: ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, tramite il supporto logistico del sito e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Il Samsung Galaxy S23 5G viene venduto e spedito da Amazon; è un top di gamma con un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e dallo storage da 256 GB. C’è il modem 5G e la batteria promette un giorno di autonomia; lo schermo invece, è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate da 120 Hz e risoluzione FullHD+. A soli 649,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.