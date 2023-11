Samsung Galaxy S23 con caricatore in omaggio: prezzo SPECIALE per poche ore

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android, potente ma tascabile, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Galaxy S23 5G di Samsung, un prodotto leggero, versatile, incredibile, con una buona autonomia e un design mozzafiato La versione color “Cream”, con 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna costa solo 699,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che il prezzo è irrisorio per ciò che ha da offrire il device e, in più, avrete diritto alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Sarà presente poi un pratico caricabatterie da muro da 25W, piccolo e compatto, ideale anche per i viaggi. Se siete interessati/e all’acquisto, fate presto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve.

Samsung Galaxy S23 5G: il prodotto da comprare oggi

Questo meraviglioso smartphone di casa Samsung viene venduto e spedito al prezzo speciale di 699,00€; con Amazon potrete dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. C’è il reso gratis entro il 31 gennaio 2024 e sappiate che avrete diritto a godere dell’assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Non lasciatevelo sfuggire perché è un top di gamma in tutto e per tutto con processore di fascia alta, autonomia top e comparto fotografico degno di nota.

Il SoC interno è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da memorie UFS 4.0 da 256 GB (non espandibili). Questo è un device completo, piccolo e compatto: ha anche un ottimo display da 6,1″ Dynamic AMOLED e una batteria che promette un giorno di utilizzo intenso con una singola carica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.