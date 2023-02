Samsung Galaxy S23: come acquistarlo al minor prezzo

L’arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S23 è stata una sorpresa per tutti lato prestazioni. Gli S23 Ultra poi sono una vera bomba! Solo pochi giorni dopo il loro debutto moltissimi store online li stanno già vendendo anche a sconti interessanti. Ma come puoi acquistare il tuo al minor prezzo?

Prima di tutto vogliamo segnalarti una promozione davvero interessante sullo store ufficiale di Samsung. Fino a domani, domenica 19 febbraio 2023, puoi acquistare il tuo Galaxy S23 ottenendo uno sconto fino a un massimo di 240 euro. Questo semplicemente inserendo il codice coupon “WEEKENDS23” prima del check out.

Ad esempio, puoi acquistare il Samsung S23 Ultra 1TB a soli 1659 euro, anziché 1899 euro. A questa iniziativa si aggiunge anche Samsung +Valore che valuta il tuo usato fino a 700 euro e ti regala anche un ulteriore incentivo di 100 euro. In pratica potresti pagarlo solo 859 euro, risparmiando ben 1040 euro su questo acquisto.

In assoluto siamo al top. Ovviamente puoi scegliere il modello e la taglia che preferisci. Cambierà lo sconto applicato nel carrello dopo aver inserito il voucher “WEEKENDS23“. Partecipano alla promozione i Galaxy S23 Ultra da 1TB o 512GB e i Galaxy S23+ da 512GB e S23 da 256GB. Tutto con consegna gratuita.

Samsung Galaxy S23 al miglior prezzo: dove trovarlo

Interessante è anche il prezzo che trovi sul sito di MediaWorld che, in questi giorni, ha abbassato notevolmente il prezzo dei Samsung Galaxy S23. Ad esempio, il Galaxy S23 Ultra 512GB lo acquisti a soli 1359 euro, invece di 1659 euro. Un ottimo sconto tenendo presente che la consegna è gratuita.

Puoi anche fare un pensierino sul Galaxy S23 256GB che online su MediaWorld lo acquisti a soli 979 euro, invece di 1039 euro. Si tratta di un’ottima occasione perché è anche compatibile con il finanziamento a tasso zero in 20 rate da soli 48 euro al mese.

Spostandoci da Unieuro, solo online, abbiamo trovato il Samsung Galaxy S23+ 256GB scontato di 222 euro. Mettilo nel carrello a soli 1007 euro, invece di 1229 euro. La consegna è gratuita così come il ritiro al pronto nel negozio più vicino a te. Inoltre, puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

Ovviamente non poteva mancare Amazon. I vantaggi di acquistare su questo colosso dello shopping online li conosciamo tutti, a partire da Prime. Comunque trovi il Galaxy S23 Ultra 512GB a soli 1359 euro, anziché 1659 euro. Ottima la possibilità di acquistarlo in 12 rate a tasso zero da soli 113 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.