Samsung Galaxy S23: ci sono problemi con Android Auto

Sembra che molti utenti stiano lamentando dei grossi problemi con i nuovi. Samsung Galaxy S23, relativi però alla sola applicazione di Android Auto. Cerchiamo di andare con ordine e capiamo cosa è successo.

Da pochissimi giorni la serie Galaxy S23 è arrivata sul mercato; l’azienda sudcoreana l’ha presentata in data 1° febbraio 2023 e adesso sta iniziando ad arrivare sugli scaffali mondiali. Unitamente ai device, la compagnia ha lanciato anche la nuova release del software per smartphone, la skin One UI 5.1. Ovviamente, non possono mancare gli errori di gioventù sui nuovi prodotti; capita a tutti i brand, Apple e Samsung compresi. Nello specifico, le ammiraglie next-gen coreane presentano degli errori durante la navigazione con Android Auto.

Samsung Galaxy S23: cosa succede con Android Auto?

Dopo un primo periodo di prevendite, finalmente la compagnia della Corea del Sud ha iniziato a vendere sul mercato i nuovi telefoni di fascia alta. Si possono acquistare ovunque (per esempio, su Amazon trovate l’S23 Ultra da 256 GB a 1479,00€) e le recensioni positive si susseguono senza sosta. Diversi utenti però, segnalano grossi problemi con Android Auto. Stando ai report emersi sui forum di Reddit e Google, scopriamo che i nuovi S23 non riescono a sincronizzare correttamente i device con le auto in modalità wireless e sembra che questi problemi interessino anche il Bluetooth. Attenzione però: sembra che non tutti stiano osservando questi problemi; molte persone riferiscono di riuscire ad usare senza problemi le funzionalità in questione. Questo vuol dire che potrebbe trattarsi di un bug del software?

Anche la line-up S22, quando è stata lanciata, ha presentato simili criticità; ci sono stati dei grossi problemi con le connessioni cablate ma anche con quelle wireless, sempre in merito ad Android Auto. L’update risoluto è arrivato ad agosto, dopo mesi di beta testing. Ancora oggi è un mistero il perché ci sia voluto tanto per risolvere una simile criticità.

