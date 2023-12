Samsung Galaxy S23 cala di prezzo su Amazon: ora è un BEST BUY

Continua il calo di prezzo del Samsung Galaxy S23. Lo smartphone, grazie a questa nuova offerta Amazon, è ora acquistabile al prezzo scontato di 639 euro, confermandosi sempre di più come uno dei best buy del momento. Per accedere alla promozione è sufficiente cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy S23 è il top di gamma compatto da prendere oggi

Il Samsung Galaxy S23 ha tutte le carte in regola per essere considerato come il top di gamma compatto su cui puntare oggi. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A garantire prestazioni al top troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una soluzione unica per ottenere prestazioni eccellenti a fronte di tanta efficienza e, quindi, consumi ridotti. Da notare anche 8 GB di RAM, 128 GB di storage e una tripla fotocamera posteriore. Lo smartphone è già aggiornato ad Android 14 con la nuova versione della One UI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 639 euro. Si tratta di uno dei migliori prezzi del web. In questo momento, S23 è lo smartphone ideale per chi vuole spende poco per mettere le mani su di un top di gamma di alta qualità e in grado di garantire prestazioni elevate, in tutti i contesti di utilizzo, con un formato compatto.

Per accedere all’offerta basta seguire il box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.