Samsung Galaxy S23: appena avvistato anche dentro Fortnite

Oggi apprendiamo una notizia molto curiosa appena emersa in rete. Di fatto, il nuovissimo flagship compatto Samsung Galaxy S23 è appena stato avvistato all’interno del videogame Fortnite. Sì, avete letto bene.

Proprio di recente, Samsung Electronics ha stipulato una partnership strategica con Epic Games, la società madre di Fortnite. All’interno della mappa, si troverà una zona in-game dedicata al marchio sudcoreano e ai suoi prodotti. Girovagando bene poi, si può anche vedere la nuova ammiraglia premium del marchio.

Questa è la prima volta che il Galaxy S23 entra ufficialmente nel metatarso e, oltre a ciò, come aggiunta alla partnership, la famosa Samsung Island è appena stata rinnovata con uno show-room virtuale che mostra quali sono i nuovi prodotti in commercio presso la società: schermi Odyssey, telefoni e molto altro ancora. A proposito, se desiderate acquistare lo smartphone (dal vivo), vi suggeriamo di comprarlo da Amazon oggi perché è in sconto: lo pagate solo 979,00€ al posto di 1039,00€. È uno dei device più richiesti e venduti del momento, quindi se siete interessati dovrete affrettarvi prima che terminino le scorte disponibili.

Samsung Galaxy S23 e Fortnite: arriva l’approdo nel metaverso

Ci troviamo di fronte ad un grande passo nel mondo videoludico ma soprattutto, nel marketing pubblicitario. Samsung ora promuoverà i suoi prodotti ad un vasto pubblico mediante uno dei titoli più giocati del momento.

Inoltre, gli utenti che giocheranno a Fortuite potranno inserire il codice 8526-6648-9508 per accedere direttamente a Samsung Island o alla Samsung SmartCity, direttamente nella mappa. Si potranno vedere i device della società e si potrà perfino giocare al divertentissimo Fun Game Quest.

Infine, si sbloccheranno anche nuove caratteristiche per quanto concerne la user experience. Citiamo lo zoom che permette di vedere a grandi distanze, la Nightography e la sicurezza by Knox.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.