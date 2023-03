Samsung Galaxy S23: a PREZZO SCONTATO su Amazon è IMPERDIBILE (anche in 12 rate)

Torna in sconto, a distanza di poche settimane dal lancio, il Samsung Galaxy S23. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il top di gamma compatto della casa coreana al prezzo scontato di 859 euro invece di 979 euro. Lo sconto si riferisce al modello da 128 GB. Da notare, invece, che la variante da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 979 euro invece di 1.039 euro.

Per entrambe le varianti è possibile optare per l’acquisto in 12 rate mensili Amazon, senza interessi e costi aggiuntivi, e su di uno sconto di 100 euro per l’acquisto delle Galaxy Buds 2 Pro, sempre su Amazon. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito. L’offerta è disponibile per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy S23: prezzo scontato per le varianti da 128 GB e 256 GB su Amazon

Il nuovo Samsung Galaxy S23 è un concentrato di potenza in un corpo compatto. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni al top. Da notare la presenza di un display da appena 6,1 pollici di diagonale, con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel oltre ad un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 859 euro invece di 979 euro per la versione da 128 GB mentre la variante da 256 GB è disponibile a 979 euro invece di 1.039 euro. Per entrambe le versioni del top di gamma compatto di Samsung c’è la possibilità di puntare sull’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.