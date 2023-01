Samsung Galaxy S23: a bordo un innovativo sistema per la dissipazione del calore

I futuri flagship di casa Samsung, i Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra dovrebbero disporre di un innovativo sistema di dissipazione del calore volto al raffreddamento dei componenti. Così facendo si eviterà l’eventuale throttling termico della CPU.

Come molti di voi sapranno, presto vedremo le nuove ammiraglie dell’OEM sudcoreano. I device riceveranno piccoli ma sostanziali miglioramenti rispetto alla generazione precedente. Dal nuovo rapporto pubblicato in rete poi, scopriamo che la gamma di dispositivi avrà un inedito modulo per il raffreddamento del terminale.

Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo ad oggi?

Dall’elenco di Geekbench trapelato online, vediamo che l’intera serie Galaxy S23 è uscita già allo scoperto; i dispositivi riceveranno tutti un processore Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato, anche se finora avevamo letto dati un po’ contrastanti. Da un lato i test single core mostravano le medesime performance dei competitor che dispongono già dello stesso chip, dall’altro canto però, i test multi-core erano molto più bassi del normale e questo ha portato molti tipster a porsi delle domande

Oggi scopriamo quindi, da un report di AndroidHeadlines, che, dai test di Geekbench, il Galaxy S23 Ultra ha ottenuto uno score di 5179 punti. Questo ci fa capire che Samsung è riuscita a superare le difficoltà avute finora e che non vi è più nulla che potenzialmente potrebbe causare il rallentamento delle prestazioni. In poche parole, ha evitato l’eventuale throttling termico del gadget, un “blocco” che limita le performance quando il chip si surriscalda troppo. Stando a quanto ipotizza l’insider Ahmed Qwaider dunque, pare che l’azienda abbia inserito un ottimo sistema di gestione termica sul device. Questo dovrebbe essere superiore a quello visto sulla serie Galaxy S22.

