Samsung Galaxy S23 (8+256 GB) scontato del 6% su Amazon

Se desiderate un top di gamma compatto, versatile, potente e di nuova generazione, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del meraviglioso e nuovissimo Samsung Galaxy S23 5G, un device unico nel suo genere, con uno schermo da soli 6,1 pollici, piccolo e maneggevole. Oggi, la versione in colorazione Cream, con 8 GB di memoria RAM e con ben 256 GB di storage interno, si porta a casa a soli 979,00€ al posto di 1039,00€. Lo trovate su Amazon e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo dell’articolo. Non di meno, la consegna sarà celere e in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio o nel luogo da voi designato.

Si può poi effettuare in reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si potrà avere accesso alla garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica, valida tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, tutti i prezzi sono IVA inclusa, quindi non dovrete sborsare nulla in più. In confezione poi, troverete anche il pratico caricabatterie da 25W da muro, comodissimo per caricare il dispositivo senza che voi dobbiate prenderne uno extra.

Samsung Galaxy S23 5G: perché comprarlo oggi?

Il telefono è un’ammiraglia unica, dotata di schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici 2X che si vede bene in ogni condizione di luce. Ottima anche la batteria che assicura un’autonomia eccezionale di un giorno con uso intenso, ma non solo. La ricarica è veloce e c’è perfino quella wireless.

Sotto la scocca troviamo il processore “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” realizzato da Qualcomm appositamente per il dispositivo premium sudcoreano. Meravigliose le fotocamere che hanno anche un comparto software di nuova generazione, pensato per i content creator e gli amanti della fotografia da mobile. A 979,00€ non potete lasciarvelo sfuggire. Fate presto prima che termini l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.