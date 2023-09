Samsung Galaxy S23 5G: sconto FOLLE del 23% su Amazon per poche ore

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone top di gamma di casa Samsung che però, dalla sua, ha una dimensione estremamente compatta e portabile. Si chiama Galaxy S23 5G ed è un’ammiraglia di prim’ordine, dotata di specifiche tecniche all’avanguardia, di un design mozzafiato e con una batteria che dura tantissimo. Ottimo anche il processore (lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm) che spinge tantissimo e fa girare fluido il sistema operativo (Android 13 con skin One UI) e tutte le applicazioni che scaricherete dallo store. Girovagando su Amazon abbiamo visto che il gadget è in offerta al prezzo consigliato di 749,00€, spese di spedizione incluse. Il costo è veramente eccezionale per un prodotto simile quindi non lasciatevelo sfuggire; le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promozione del 23% potrebbe finire a breve.

Samsung Galaxy S23 5G: tanti vantaggi con Amazon

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; il dispositivo infatti, costa solo 749,00€ e le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e avrete perfino la possibilità di farvi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Inoltre, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e il reso è sempre gratuito entro un mese dall’acquisto.

Dulcis in fundo, vi ricordiamo che il terminale di Samsung è un prodotto veramente unico nel suo genere: è dotato di uno schermo da 6,1″ LTPO Dynamic AMOLED di nuova generazione , con risoluzione FHD+ e supporto all’HDR10+. C’è il modem 5G e a bordo troverete ben 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage non espandibili. Se siete interessati/e, non lasciatevi sfuggire questa fantastica promozione: a soli 749,00€ questo è lo smartphone che vi consigliamo di comprare su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.