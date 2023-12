Samsung Galaxy S23 5G: sconto esagerato del 13% su Amazon, prendilo adesso

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android e non amate i “padelloni”, oggi vogliamo proporvi l’ottimo Galaxy S23 5G di Samsung che su Amazon costa solo 698,09€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che questo piccolino, dalle dimensioni contenute ma dalla potenza spropositata, è un best buy alla cifra a cui viene venduto adesso. Il rivenditore è un negozio di terze parti ma il telefono viene spedito comunque da Amazon e ciò significa che la transazione sarà super sicura, oltre che piena di vantaggi per il consumatore finale. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e il device potrebbe finire “sold out” a breve. Il modello in questione è in colorazione Phantom Black, ha 8 GB di RAM e ben 256 GB, e gode anche del supporto al Dual SIM.

Samsung Galaxy S23 5G: il flagship compatto da prendere adesso

Questo smartphone di Samsung è un vero portento; dispone di un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage su memorie UFS 4.0 super veloci e capienti. Il display è un pannello Dynamic AMOLED da 6,1″ con cornici contenute e selfiecam di piccole dimensioni, mentre sulla back cover troviamo una serie di sensori (quello principale è da 50 Megapixel con OIS al seguito) che vi permettono di scattare foto nitide in ogni condizione di luce e in ogni contesto, possono girare video in 4K e molto altro ancora. Il retro del terminale è in vetro e supporta la ricarica wireless e quella inversa. L’autonomia è eccellente e vi promette un giorno di utilizzo con una singola carica senza problemi.

Se siete interessati/e sbrigatevi; a questa cifra è da prendere al volo, ma non lasciatevelo sfuggire: a soli 698,09€ il Galaxy S23 5G di Samsung è da prendere immediatamente.

