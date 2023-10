Samsung Galaxy S23 5G: prezzo WOW su Amazon, pochissimi pezzi disponibili

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo Samsung Galaxy S23 5G, il modello entry level della serie di punta del colosso sudcoreano, costa solo 632,84€, spese di spedizione incluse. Questo è un costo veramente irrisorio per un device potentissimo, dotato di un chipset rivoluzionario, con un design minimal ed elegante e con un comparto fotografico degno di nota. Si tratta di uno dei prezzi più bassi del web, al momento, pertanto se siete interessati/e all’acquisto, vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione. Non lasciatevelo sfuggire perché è un best buy senza paragoni; fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Samsung Galaxy S23 5G: top di gamma compatto premium

Il telefono viene venduto da un negozio terzo ma viene spedito da Amazon; ciò significa che godrà dei soliti vantaggi esclusivi che abbiamo imparato a conoscere dal portale di e-commerce americano. In primo luogo c’è la consegna celere e immediata in pochissimi giorni (a seconda della vostra regione di appartenenza, potreste ricevere il gadget anche entro 24 o 48 ore), ma non solo. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis (in micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Non serve la busta paga: occorre solo essere maggiorenni e fornire le indicazioni richieste dall’istituto di credito (solitamente patente, codice fiscale e IBAN dal quale preleveranno i soldi).

C’è la possibilità di fare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si ha accesso a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Sbrigatevi se siete interessati/e all’acquisto: al momento della stesura di questo articolo ci sono solo sei pezzi disponibili. Non lasciatevelo sfuggire: a soli 632,84€, spese di spedizione incluse, è un vero best buy senza paragoni, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.