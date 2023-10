Samsung Galaxy S23+ 5G: OFFERTA PRIME esclusiva, costa solo 949€

Samsung Galaxy S23+ 5G si trova in super sconto su Amazon grazie alle offerte speciali del Prime Day; di fatto, il dispositivo lo pagherete solo 949,00€ al posto di 999,00€ nella sua iterazione “green” con 8 GB di RAM (di tipo LPDDR5X) e con 256 GB di memoria interna, ovviamente non espandibile.

Samsung Galaxy S23+ 5G: il top da comprare oggi su Amazon

Il terminale è un prodotto di fascia altissima, un vero fuoriclasse che, per un utilizzo professionale, per la gestione dei social, per la navigazione web, per la creazione di contenuti online, va benissimo. Ha uno schermo Dynamic AMOLED da 6,6″ ampio e generoso, risoluto e ricco di tecnologia, la batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica rapidamente (a proposito, il caricatore da 25W è incluso nella confezione), ha una scocca in alluminio e in vetro resistente ed elegante, sia al tatto che alla vista, dispone di tre sensori fotografici all’avanguardia che girano video in 4K e scattano foto nitide anche al buio (la main camera è una 50 Megapixel con OIS integrato), vanta il modem 5G per la connettività next-gen e presenta perfino un software (Android 13 con One UI 5.1.1, aggiornabile presto alla One UI 6.0) ricco di funzionalità smart e ampiamente personalizzabile. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso perché la promozione non durerà tantissimo.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che si potrà dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati mediante il sistema interno al portale. Non di meno, si avrà accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamenti, e ci saranno due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

