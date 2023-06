Samsung Galaxy S23 5G: l'ammiraglia che devi comprare OGGI su Amazon

Se state cercando un’ammiraglia Android dalle dimensioni compatte ma dalle prestazioni superbe, abbiamo trovato ciò che farà al caso vostro. Parliamo del meraviglioso Samsung Galaxy S23 5G, un flagship incredibile, prestante, piccolo, con uno schermo di dimensioni contenute ma super risoluto, con un processore all’avanguardia e un design mozzafiato. Ottimo anche il comparto fotografico di punta con tre sensori che sono in grado di fare miracoli anche al buio. Oggi lo pagherete solo 797,00€ al posto di 979,00€ grazie agli sconti di Amazon e le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo. Capite bene che si tratta di un risparmio veramente esagerato; non lasciatevi sfuggire questa ammiraglia e fatela vostra prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione esclusiva.

Samsung Galaxy S23 5G: perché acquistarlo?

Questo smartphone di punta di Samsung è un vero gioiello; oltre a presentare uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici FullHD+ con refresh rate da 120 Hz e non solo, dispone di un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di ultima generazione, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico presenta tre ottiche, con quella principale che arriva a 50 Megapixel ed è dotata di OIS. Frizzantissima la batteria che assicura un giorno di uso intenso con una singola carica.

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete diritto alle spese di spedizione completamente gratuite, c’è la consegna celere in pochissimi giorni con Amazon Prime, si potrà dilazionare l’importo del telefono stesso in comode rate con il servizio di Cofidis o mediante il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Non di meno, volendo, potrete anche decidere di farvi recapitare il gadget presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. A soli 797,00€ questo Samsung Galaxy S23 5G è un vero best buy, ma non pensateci troppo.

