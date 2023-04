Samsung Galaxy S23 5G: il TOP DI GAMMA compatto che tutti vogliono

Oggi vi parliamo di uno smartphone Android compatto ma di fascia altissima. Si chiama Galaxy S23 5G ed è realizzato da Samsung, brand che non ha di certo bisogno di presentazioni. Il telefono si presenta come una delle poche ammiraglie del robottino verde con dimensioni contenute. Il gadget poi, dispone di una serie di caratteristiche tecniche intriganti, di un comparto fotografico di punta con sensori da 50 Megapixel che consentono di girare video in 4K di qualità cinematografica e di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1″ super risoluto. Pensate che di listino dovrebbe avere un prezzo altissimo ma grazie agli sconti pazzi di Amazon può essere vostro con soli 849,00€. Capite bene che il risparmio è davvero elevato (pari al 13% sul valore di listino) e che ci sono tanti vantaggi al seguito.

Samsung Galaxy S23 5G: perfetto per la quotidianità

Questo Galaxy S23 5G di Samsung è un vero e proprio flagship sotto tutti i punti di vista. Ha un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, ben 8 GB di memoria RAM di ultima generazione, uno storage costituito da memorie UFS 4.0 da ben 256 GB (non espandibili), c’è una back cover minimal in vetro con supporto alla ricarica wireless ed è costruito con materiali nobili. È uno smartphone potentissimo, perfetto sia per i social network che per il gaming da mobile, ma è praticissimo nell’utilizzo di tutti i giorni come Daily Driver perché è molto compatto (ha uno schermo da soli 6,1″).

Acquistandolo da Amazon avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma non solo. C’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e sappiate che potrete anche usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Ad ogni modo, per 849,00€ questo è il miglior top di gamma Android compatto che vi sia in circolazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.