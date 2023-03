Samsung Galaxy S23 5G: il TOP del momento, TUO con 100€ di sconto

Lo smartphone top del panorama Android è sicuramente il Samsung Galaxy S 23 5G, un prodotto versatile, compatto, con un’ottima fotocamera e con un’autonomia strepitosa. Il dispositivo si porta a casa con uno sconto esagerato: ben 100 € in meno sul prezzo di listino con possibilità di averlo in un solo giorno grazie alla spedizione Amazon Prime. In poche parole, l’ammiraglia del colosso sudcoreano sarà vostra a soli 879,99 € al posto di 979,00 €. La versione in sconto è quella in colorazione “Cream”, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Non dovrete temere di rimanere senza spazio dentro il dispositivo perché con questo taglio di memoria potrete archiviare tutti i file che desiderate e installare tutte le applicazioni di vostro gradimento.

Samsung Galaxy S23 dispone di caratteristiche tecniche uniche; come non citare lo schermo Dynamic AMOLED da 6,1”.questo è uno dei prodotti Android più compatti che vi siano sul mercato, pertanto è già diventato un Best Buy assoluto nel settore. Tutti coloro che cercano un flagship potente ma tascabile, stanno acquistando questo gioiello. Se considerate che costa pochissimo per essere un articolo uscito da neanche due mesi sul mercato, capite bene che ci troviamo di fronte ad un prodotto di punta dell’azienda.

Samsung Galaxy S 23: perché acquistarlo?

Sono tanti motivi per cui conviene acquistare questo Galaxy S23; citiamo lo schermo risoluto, con una luminosità eccellente, che si vede bene in tutte le condizioni di luce, ma anche il comparto fotografico dotato di tre sensori all’avanguardia con sensore principale da 50 mega pixel. Il dispositivo riesce a girare i video in 4K, può scattare fotografie nitide anche al buio, prive di rumore e con una qualità degna di una camera professionale.

L’autonomia è al top e sappiate che avrete a disposizione anche un caricatore rapido con questo flagship. Di fatto, in confezione non dovrebbe essere presente ma grazie ad Amazon avrete accesso ad un piccolo changer da muro da 25W. La ricarica è veloce e c’è anche quella wireless, per i più esigenti.

Acquistate ora il Samsung Galaxy S23 a 879,99 € al posto di 979,00 €. C’è il reso gratuito, il prezzo include l’Iva e si può dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis.

