Samsung Galaxy S23 5G: il TOP da comprare OGGI (solo 699€)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone top di gamma di casa Samsung veramente strepitoso; si chiama Galaxy S23 5G ed è il modello entry level della line-up di quest’anno. È stato presentato dalla compagnia sudcoreana a febbraio ma adesso si palesa come un best buy assoluto, soprattutto perché gode di uno street price favoloso. Pensate che lo pagherete solo 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato). Il risparmio è veramente elevato (si parla del 29% in meno rispetto al costo di listino, che sarebbe di 979€).

Non di meno, usufruirete di tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce. Vediamoli tutti di seguito. Ovviamente, il dispositivo che vi consigliamo da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile ed è in colorazione Green. Il caricabatterie da 25W è incluso nella confezione di vendita.

Samsung Galaxy S23 5G: il top da prendere adesso

In primo luogo dobbiamo ricordarvi che c’è la consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Fra le altre cose, c’è la possibilità di usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024, in caso di eventuali problematiche o di ripensamento.

Il Galaxy S23 5G è un top di gamma veramente spaziale, potentissimo, dotato di processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy con modem 5G al seguito e 8 GB di RAM LPDDR5X e da 128 GB di memoria interna. Non manca poi un ottimo comparto fotografico con sensore principale da 50 Megapixel con OIS e lo schermo invece, è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1″ con refresh rate da 120 Hz, risoluzione FullHD+ e supporto all’HDR10+. Considerate che a soli 699,00€ è da comprare immediatamente, ma non lasciatevelo sfuggire, è un best buy a questa cifra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.