Samsung Galaxy S23 5G: il flagship COMPATTO per chi non ama i "padelloni"

Samsung Galaxy S23 5G è uno degli smartphone compatti più richiesti dell’ultimo anno; sebbene ci troviamo alle porte del Galaxy Unpacked 2024, il primo evento dell’azienda dedicato alla presentazione dei nuovi top di gamma, questo prodotto risulta essere – ancora oggi – uno dei più venduti e apprezzati su Amazon. Sicuramente il prezzo di listino è molto vantaggioso ma con gli sconti folli del noto portale di e-commerce americano, potrete portarvi a casa questo dispositivo a soli 729,00€, IVA inclusa e non pagherete nemmeno un centesimo in più per le spese di spedizione. Capite bene che il costo è super invitante, anche perché riceverete in omaggio anche il pratico caricabatterie da 25W, piccolo e discreto.

Samsung Galaxy S23 5G;: ecco perché comprarlo

Con Amazon avrete diritto al reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CredtiLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile a tasso agevolato) o in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Non manca poi la possibilità di usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Fate presto perché a questa cifra è un super best buy. Lo sconto è del 26% sul valore di listino e il modello è in colorazione “Phantom Black” con 8 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Ottimo poi il comparto fotografico di alto profilo con sensore principale da 50 Megapixel con OIS al seguito; c’è un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm e la batteria promette un’autonomia degna di nota con una singola carica. Come non citare poi il display Super AMOLED 2X da 6,1″ con refresh rate da 120 Hz. A soli 729,00€ è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.