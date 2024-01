Samsung Galaxy S23 5G: con un prezzo così non puoi ignorarlo

Uno degli smartphone più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente il Galaxy S23 5G di Samsung, un device eccellente, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design minimal che non passa mai di moda e con uno street Price super appetibile. Viene proposto ad un costo di soli 660,07€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; si può portare a casa con tantissimi vantaggi esclusivi ma siate veloci: a questa cifra è un best buy senza eguali. Il modello in questione ha 256 GB di memoria interna, ovviamente non espandibile, ed è in colorazione “Phantom Black”. Correte a prenderlo prima che sia troppo tardi.

Samsung Galaxy S23 5G: prendilo adesso

Questo smartphone è un vero gioiello; è potentissimo, dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm che promette prestazioni degne di nota, è coadiuvato da un modem 5G e da ben 8 GB di memoria RAM, oltre che da 256 GB di spazio su memorie UFS 4.0, non espandibili. Fra le altre cose, citiamo la presenza di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz, cornici sottili e foro per la selfiecam. A proposito, il comparto fotografico è degno di nota, con un sensore principale da 50 Megapixel che gira video stabilizzati e scatta foto nitide anche al buio.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 660,07€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi e prima che finisca la promozione dedicata. Con la consegna immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, risulterà essere un super best buy, ma siate veloci. A questa cifra è imperdibile. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale.

