Samsung Galaxy S23 5G con caricatore incluso a soli 699€ su Amazon

Se siete alla ricerca di uno smartphone Android potente ma compatto, che si tenga bene in mano e che sia, al tempo stesso, ottimo sul fronte fotografico e con una batteria degna di nota, vogliamo consigliarvi il meraviglioso Samsung Galaxy S23 5G che, grazie alle promozioni esclusive di Amazon, si porterà a casa ad un prezzo sensazionale. Sarà vostro infatti, con soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese e in omaggio riceverete anche il pratico caricabatterie da 25W da muro. Considerate poi che i vantaggi che si hanno con il noto portale di e-commerce americano sono tantissimi.

Samsung Galaxy S23 5G: tanti motivi per acquistarlo

Prima di avventurarci nella disamina di questi aspetti, tuttavia, vi ricordiamo che il Galaxy S23 5G è un top di gamma entry level, dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici super risoluto, con cornici sottili e con un refresh rate da ben 120 Hz. Il processore interno invece, è lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria. Eccellente poi la batteria da ben 3900 mAh che promette un’autonomia degna di nota con una singola carica.

Lo smartphone di Samsung viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Ciò implica che sarà possibile dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è il reso gratuito fino a 30 giorni dal momento dell’acquisto e si può godere della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 699,00€ è da comprare immediatamente, a questa cifra è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.