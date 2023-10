Samsung Galaxy S23+ 5G: bastano 999€ per portarselo a casa

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia alta e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23+ 5G, il prodotto di fascia media della line-up di punta del costruttore sudcoreano. Lo trovate su Amazon al prezzo di soli 999,00€, spese di spedizione incluse. Se siete interessati/e all’acquisto, vi invitiamo a sbrigarvi perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe finire da un momento all’altro.

Samsung Galaxy S23+ 5G: top in tutto

Ci troviamo di fronte ad un gadget sensazionale, potentissimo, dotato di una scheda tecnica all’avanguardia e di un design mozzafiato. Non di meno, ha un processore premium che è in grado di far girare fluidi i titoli da mobile senza il minimo problema e ci sono fotocamere incredibili perfette per la creazione dei contenuti multimediali da postare sui social. Come non citare lo schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici ampio e generoso che permette una visione perfetta in ogni contesto, sia delle foto e dei video che dei film in streaming. Di fatto, supporta anche l’HDR10+ ed è un terminale eccellente sotto tutti i punti di vista.

Come detto, il processore di bordo è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da 8 GB di RAM, da 256 GB di storage interno (non espandibile) e da un modem 5G per la connettività next-gen. Ci sono poi tre sensori avanzatissimi che permettono di girare video in 4K e di scattare foto in altissima risoluzione. La batteria assicura un’autonomia degna di nota e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo (il caricatore è incluso nella confezione) o mediante tecnologia wireless. Con un prezzo di soli 999,00€, spese di spedizione incluse su Amazon, non potete lasciarvi sfuggire questo fantastico dispositivo di Samsung: correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.