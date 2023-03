Samsung Galaxy S23 5G al suo MINIMO STORICO su Amazon

Se state cercando uno smartphone di punta Android ma non amate i padelloni, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del Samsung Galaxy S23 5G, un prodotto compatto ma eccellente, dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio. Di fatto presenta un chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (personalizzato ad hoc da Qualcomm per l’OEM sudcoreano), uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici, un’estetica incredibile, un telaio in alluminio con retro in vetro e supporto alla ricarica wireless… ma non frinisce qui. Anche il comparto fotografico è di punta, con sensori risoluti ed evoluti, in grado di girare clip video cinematografiche in 4K a 60 fps. Pensate che questa ammiraglia, nella sua iterazione con 8+128 GB la pagate solo 854,05€.

Samsung Galaxy S23 5G: perché dovresti comprarlo oggi

Non giriamoci intorno: il Galaxy S23 5G è un’ammiraglia incredibile, dotata delle ultime tecnologie proprietarie, di specifiche all’avanguardia e di un design accattivante e minimal. Come detto, è un cameraphone pensato per chi desidera scatenare la propria creatività grazie ad un prodotto piccolo ma performante. Grazie ad Amazon poi, avrete diritto un pratico caricabatterie da 25W, molto utile visto che in confezione non si trova.

Acquistandolo da Amazon riceverete una serie di vantaggi non da poco; citiamo le spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo, la consegna rapida in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il sistema interno al sito o in micropagamenti con Cofidis.

Inoltre, ricordate che avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Inutile negarlo: con un risparmio così elevato e con tutti questi vantaggi, il Galaxy S23 5G a soli 854,05€ è da comprare al volo, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba o peggio, potrebbe terminare l’offerta da un momento all’altro.

