Samsung Galaxy S23 5G al miglior prezzo su Amazon

Samsung Galaxy S23 5G è lo smartphone che oggi tutti desiderano; è un top di gamma dalle prestazioni eccellenti, dal design unico e compatto, dall’estetica accattivante, con un comparto fotografico all’avanguardia e uno schermo risoluto e ricco di tecnologia. Fra le ammiraglie presenti in circolazione è quella con il miglior rapporto qualità-prezzo e soprattutto, quella più piccola dal punto di vista delle dimensioni.

Oggi lo pagate solo 839,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo di vendita; lo trovate su Amazon e sappiate che avrete accesso a moltissimi vantaggi esclusivi. Partiamo dalla consegna celere e rapida; in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì sarà possibile godere della possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e, infine, si potrà perfino dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale (anche a tasso zero). Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Infine, troverete il caricatore da 25W originale di Samsung all’interno della confezione, molto comodo per la ricarica rapida del device.

Samsung Galaxy S23 5G a 839,00€: imperdibile a questo prezzo

Samsung Galaxy S23 5G è un flagship davvero unico nel suo genere; ha un sistema fotografico coadiuvato da intelligenza artificiale che serve per realizzare scatti incredibili anche al buio. La main camera da 50 megapixel infatti, lavora insieme al processore “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” per donare agli utenti delle immagini ricche di dettagli, nitide e con una qualità eccelsa.

La batteria assicura un giorno di uso intenso con una singola carica, c’è la ricarica rapida e un pannello AMOLED da 6,1 pollici con refresh rate variabile. A 839,00€ questo è il top di gamma compatto più incredibile che vi sia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.