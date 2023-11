Samsung Galaxy S23+ 5G a soli 999€: non lasciatevelo sfuggire

Se siete interessati all’acquisto di un nuovo smartphone di punta Android, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23+ 5G, un prodotto eccellente, unico, ineccepibile sotto tutti i punti di vista, potente il giusto, con un ottimo comparto fotografico, una batteria degna di nota e un display grande e generoso.

Di fatto ha uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1″ con refresh rate fino a 120 Hz, LTPO di seconda generazione, con risoluzione elevata e supporto all’HDR10+ incluso; capite bene che è una delle migliori unità presenti in commercio per un device che fa della potenza bruta e dell’equilibrio la sua killer feature. Viene venduto in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 999,00€ al posto di 1229,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire se siete interessati all’acquisto; costa poco ma offre tanto.

Samsung Galaxy S23+ 5G: il top da comprare oggi

Questo dispositivo è anche un cameraphone di alto profilo, con ottiche performanti da oltre 50 Megapixel con OIS al seguito che permettono di girare video di qualità cinematografica e di scattare fotografie assurde anche al buio. Ha anche un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB con tanto di modem 5G per la connettività next-gen. Presente poi la batteria da 4700 mAh che assicura un’autonomia degna di nota e che si ricarica in un lampo.

Cosa altro dire se non che è un telefono perfetto per tantissime esigenze e per tanti utilizzi? Va bene per chi deve gestire i social, per chi deve creare contenuti o per chi vuole giocare, o banalmente, anche per chi desidera un prodotto potente, all’ultimo grido, che possa durare nel tempo (anche perché Samsung promette diversi anni di aggiornamento software).

Samsung Galaxy S23+ 5G costa solo 999,00€ al posto di 1229,00€, spese di spedizione incluse, ed è un prodotto sensazionale: ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile, offre specifiche al top e ha un design meraviglioso. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.