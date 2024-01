Samsung Galaxy S23+ 5G a soli 799€ su Amazon: OFFERTONA, pochi pezzi, correte

Uno degli smartphone di punta di casa Samsung più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente il Galaxy S23+ 5G che, nella sua iterazione “verde”, con 256 GB di memoria interna, 8 GB di RAM, costa solo 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché è un’ammiraglia in tutto e per tutto che gode di uno street price molto appetibile. Viene proposto con tanti vantaggi grazie al noto portale di e-commerce americano; prima di vedere la disamina del prodotto, ribadiamo perché conviene acquistare da Amazon questo terminale. Inoltre vi invitiamo ad affrettarvi; con un risparmio così elevato sul valore di listino andrà sicuramente “sold out”; non lasciatevelo sfuggire.

Samsung Galaxy S23+ 5G: ecco perché comprarlo

Questo smartphone di Samsung è un vero top in tutto e per tutto; viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 4 o 48 ore dal momento dell’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni, o dieci, a tasso zero, per gli account abilitati) e c’è il reso gratis fino ad un mese dall’acquisto. Non fatevelo sfuggire e prendetelo adesso.

Il Galaxy S23+ 5G ha un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è ottimo e presenta features all’avanguardia; di fatto, il sensore principale da 50 Megapixel è perfetto per la creazione di contenuti da postare sui social. Lo schermo è da 6,6 pollici super risoluto, con tecnologia AMOLED e refresh rate da 120 Hz. Eccellente poi anche la batteria e il caricatore è incluso in confezione. A 799,00€ è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.