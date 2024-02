Samsung Galaxy S23 5G a soli 699€ con caricatore in omaggio: prendilo ADESSO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso su Amazon; il meraviglioso Samsung Galaxy S23 5G, il flagship entry level più compatto che ci sia, è in super sconto al prezzo sensazionale di soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con il caricabatterie da 25W in omaggio. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è il best buy del momento, quindi correte a prenderlo adesso. Il modello in sconto è quello in colorazione “Phantom Black” con 8 GB di RAM e 256 GB di storage al seguito, ma siate veloci, non sappiamo quante scorte siano disponibili e per quanto durerà la promozione dedicata.

Samsung Galaxy S23 5G: ecco perché comprarlo

Samsung Galaxy S23 5G è un flagship compatto potentissimo, dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, con schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz, cornici sottili e foro per la selfiecam al seguito. La back cover è in vetro con supporto alla ricarica wireless ma c’è anche la ricarica via cavo USB Type-C da 25W (e il caricabatterie è incluso in confezione). Ci sono tre ottiche di punta con sensore principale da 50 Megapixel con OIS che girano video in 4K HDR e scattano foto assurde anche al buio. La batteria dura tantissimo e c’è un frame in alluminio.

Il device viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati e avrete accesso anche alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 699,00€ è da prendere al volo.

