Samsung Galaxy S23+ 5G a meno di 960€ su Amazon: il TOP che devi comprare oggi

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa comprare, vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta presente su Amazon: il meraviglioso flagship di casa Samsung, il Galaxy S23+ 5G infatti, costa solo 958,99€, spese di spedizione incluse. Si tratta di un risparmio veramente eccezionale per un terminale potente come questo. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è veramente un best buy. Con il noto portale di e-commerce avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi per un gadget che può fare praticamente di tutto: è grande, generoso, con una buona batteria, dispone di uno schermo ampio e risoluto e vanta una scheda tecnica da primo della classe.

Samsung Galaxy S23+ 5G: il top che devi acquistare oggi

Questo meraviglioso device viene venduto e spedito da Amazon: ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi. Partiamo dalla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. In altre parole sarà possibile ricevere il prodotto in un paio di giorni, volendo anche presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso ed è sempre gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamento. Altresì, sappiate che si potrà perfino dilazionare l’importo complessivo del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Siate veloci se siete interessati, dunque.

Il Galaxy S23+ 5G è il modello di fascia media della famiglia di punta di Samsung per il 2023: dispone di un sensore fotografico avanzato da 50 Megapixel con OIS al seguito, gira video in 4K HDR, scatta foto luminose anche al buio, presenta un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy super performante e ha anche il modem 5G. Il design è mozzafiato e lo schermo è da 6,6 pollici ampio e risoluto, con refresh rate da 120 Hz. A 958,99€ è un best buy, correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.