Samsung Galaxy S23 5G a meno di 750€ con caricatore in omaggio

Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo Samsung Galaxy S23 5G, il device entry level della gamma di punta dell’azienda sudcoreana, viene venduto e spedito a soli 749,90€ con tanti vantaggi al seguito. Fra tutti, dobbiamo sicuramente citare la presenza del caricabatterie rapido in confezione, molto pratico e utile, soprattutto se in casa ne possedete pochi. Inoltre, è anche abbastanza rapido: c’è la fast charge da 25W che donerà energia in pochi minuti al vostro daily driver.

Samsung Galaxy S23 5G: best buy a questo prezzo

Fra le altre cose, sappiate che c’è la consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e che c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero (ovviamente per gli account abilitati). Avrete diritto al reso gratuito in caso di problematiche (o anche di ripensamento) entro un mese dall’acquisto e sappiate che sarete sempre tutelati dal rivenditore in caso di guasti vari e eventuali. Il device infatti, oltre a godere della garanzia di Samsung, dispone della garanzia di due anni con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Il Galaxy S23 5G è uno smartphone di punta dal form factor piccolo e concreto, con un pannello Dynamic AMOLED da 6,1 pollici super risoluto, con cornici sottili e tanta tecnologia al seguito. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage non espandibile. Con un prezzo di 749,90€, questo è il miglior flagship compatto da prendere su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.