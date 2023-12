Samsung Galaxy S23 5G: a 729€ non puoi ignorarlo

Se sete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di punta ma desiderate un gadget piccolo, compatto e tascabile, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Samsung Galaxy S23 5G, è il modello entry level della line-up del 2023 del colosso sudcoreano e presenta specifiche tecniche eccezionali in un form factor discreto e maneggevole. Grazie agli sconti di Amazon poi, questa meraviglia si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 729,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 979,00€. Capite bene che il risparmio, in questo caso, sarà elevatissimo pertanto non lasciatevelo sfuggire: è il terminale perfetto da comprare oggi.

Samsung Galaxy S23 5G: il telefono da comprare oggi

Prima di procedere alla sua rapida disamina, vi ricordiamo quelli che sono i vantaggi che si possono avere con Amazon: in primo luogo c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si potrà poi ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano e, non di meno, avrete accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento. Come non segnalare poi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero.

Il Galaxy S23 5G di Samsung è un telefono leggero ma potente, con una batteria da 3900 mAh che promette un giorno di utilizzo intenso con una singola carica, con un processore di fascia altissima (lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm), coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di memoria RAM. Il modello in questione poi, vanta 128 GB di storage su memorie UFS 4.0, non espandibili. Menzione speciale per il comparto fotografico con tre ottiche, la cui principale dispone di una risoluzione di oltre 50 Megapixel ed è dotata di stabilizzazione ottica. A 729,90€ non potete lasciarvi sfuggire questo gioiello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.