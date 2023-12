Samsung Galaxy S23 5G: a 699€ è da prendere al volo

Il Galaxy S23 5G di Samsung è uno degli smartphone Android più eleganti e frizzanti che vi siano in circolazione. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati), ma non solo. Non dimenticate che avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, con il supporto logistico del sito.

Samsung Galaxy S23 5G: ecco perché comprarlo

Samsung Galaxy S23 5G è uno smartphone di punta veramente strepitoso, dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1″ con cornici sottili e contenute, supporto all’HDR10+, risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Il processore interno è lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM. La memoria interna, in questo caso, è da 8 GB e in confezione sappiate che troverete anche il pratico caricatore da 25W per ricaricare la batteria da oltre 3800 mAh. Il comparto fotografico infine, è speciale: ci sono tre sensori sulla back cover che permetteranno di girare video in 4K in qualità cinematografica e consentono di scattare foto nitide al buio. La selfiecam è eccellente ed è ottima per autoscatti e videocall.

Come detto, a soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese è da prendere al volo; c’è la consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Non lasciatevelo sfuggire; il modello in questione è quello in colorazione Green.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.