Samsung Galaxy S23: per te 300€ di Cashback con Monclick

Monclick è in vena di regali. Aderendo alla fantastica promozione di Samsung puoi risparmiare parecchio. Acquista uno dei Samsung Galaxy S23 Series, per te fino a 300 euro di Cashback! Niente male vero? Si tratta di un’occasione incredibile che ti permette di cambiare il tuo smartphone ottenendo un ottimo top di gamma a un prezzo decisamente conveniente e imperdibile. Cosa devi fare per ottenere questo rimborso?

Acquista uno dei modelli della serie S23 su Monclick. Poi registra il tuo nuovo acquisto su Samsung Members alla sezione Cashback Settembre entro e non oltre il 12 ottobre 2023 e aderisci all’iniziativa. Entro 45 giorni dalla ricezione dell’email di convalida, riceverai sul tuo conto bancario un bonifico dal valore di:

300 euro per l’acquisto di un Galaxy S23 Ultra ;

per l’acquisto di un ; 200 euro per l’acquisto di un Galaxy S23+ ;

per l’acquisto di un ; 100 euro per l’acquisto di un Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 Series: da oggi extra sconto di 300€ su Monclick

Grazie a Monclick, oltre al prezzo già scontato, acquistando un Samsung Galaxy S23 Series ottieni fino a 300 euro di extra sconto sotto forma di cashback da Samsung. Un’iniziativa incredibile che ti permette di risparmiare davvero tanto senza dover rinunciare al massimo della qualità. Un’occasione davvero imperdibile con consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Ad esempio, puoi ottenere il Galaxy S23 Ultra 256GB a soli 899,99 euro, invece di 1604,99 euro. In pratica, tu lo metti in carrello al prezzo promozionale di 1199,99 euro. Successivamente, una volta confermato l’ordine lo registri su Samsung Members alla sezione Cashback Settembre. Entro 45 giorni dalla ricezione della mail di convalida ricevi un bonifico bancario, in questo caso, di 300 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.