Samsung Galaxy S22 Ultra: uno schermo così non si era mai visto

Il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra ha la migliore tecnologia di frequenza di aggiornamento variabile al mondo. Sì, possiamo affermare con convinzione che questo è il miglior pannello che sia presente in circolazione su un device mobile.

Samsung Galaxy S22 Ultra: un focus sul display

La serie Galaxy S22 è stata ufficializzata oggi durante l'evento Galaxy Unpacked 2022. Sebbene i nuovi smartphone possano sembrare aggiornamenti minimi rispetto ai loro predecessori, l'azienda ha apportato numerosi miglioramenti alle prestazioni e alla durata della batteria. Uno di questi miglioramenti è il nuovo display per il Galaxy S22 Ultra.

Il flagship è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità di picco di 1.750 nits, HDR10+, protezione Gorilla Glass Victus+ e lettore di impronte digitali a ultrasuoni posto sotto il pannello. Può variare la sua frequenza di aggiornamento da un minimo di 1 Hz per un contenuto statico ad un massimo di 120 Hz per qualcosa in movimento rapido. È migliore anche di quello di iPhone 13 Pro, che arriva fino a 10 Hz.

In confronto, il display del Galaxy S20 Ultra aveva una frequenza di aggiornamento fissa di 120 Hz e il display del Galaxy S21 Ultra pot4va scendere solo a 10 Hz per i contenuto statico. Un intervallo di frequenza di aggiornamento più ampio potrebbe comportare uno schermo più efficiente dal punto di vista energetico e una maggiore durata della batteria in circostanze simili.

La combinazione di un nuovo pannello, un processore più efficiente dal punto di vista energetico e un software più recente dovrebbero fornire una maggiore durata della batteria rispetto all'S21 Ultra. Tuttavia, solo i test nella vita reale potranno rivelare quanta differenza fa questa feature sul fronte dell'autonomia. Restate connessi con noi.

