Samsung Galaxy S22 Ultra: ora al PREZZO GIUSTO su Amazon (anche in 12 rate)

In attesa della presentazione dei nuovi Galaxy S23, il Samsung Galaxy S22 Ultra diventa sempre più conveniente. Lo smartphone viene attualmente proposto al prezzo scontato di 949 euro invece di 1.279 euro su Amazon.

L’offerta riguarda la versione 8/128 GB, equilibrata e adatta per tutti gli utenti. Da notare che è anche possibile sfruttare l’acquisto in 12 rate mensili da 79 euro. L’offerta in questione è destinata a durare per poco tempo. Per acquistare Samsung Galaxy S22 Ultra a prezzo scontato su Amazon è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Samsung Galaxy S22 Ultra: il top di gamma è sempre più conveniente

Il Samsung Galaxy S22 Ultra è disponibile sul mercato con una scheda tecnica davvero completa e senza punti deboli. L’arrivo dei nuovi S23 non cambierà le cose. S22 Ultra, dopo un 2022 da riferimento del mercato smartphone, continuerà ad essere una delle opzioni più interessanti nella fascia alta del mercato.

Lo smartphone, dotato di un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz, può contare anche sul SoC Exynos 2200 e su di una batteria da 5.000 mAh. Non manca un ricco comparto fotografico, tra cui spicca il sensore principale da 108 Megapixel. C’è anche la S-Pen.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 Ultra al prezzo scontato di 949 euro invece di 1.279 euro. L’offerta è ottima e diventa ancora più interessante grazie alla possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 79 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

